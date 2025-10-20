Özgür Özel'den KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı tebrik telefonu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman kazandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı tebrik etti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEBRİK TELEFONU

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan CTP Genel Başkanı Erhürman'ı aradı.

Kıbrıs Türkü'nün iradesinin sandıkta tecelli etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel, Erhürman'a başarı dileklerini iletti.