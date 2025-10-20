Abone ol: Google News

Özgür Özel'den KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı tebrik telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı tebrik etti.

Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 12:05
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçimini Tufan Erhürman kazandı.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erhürman'ı tebrik etti.
  • Özel, Erhürman'a başarılar diledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman kazandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEBRİK TELEFONU

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan CTP Genel Başkanı Erhürman'ı aradı.

Kıbrıs Türkü'nün iradesinin sandıkta tecelli etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel, Erhürman'a başarı dileklerini iletti.

