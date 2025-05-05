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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Kültür Merkezi'nde Sırrı Süreyya Önder'in katıldığı anma töreni çıkışı saldırıya uğradı.

Özel'in kafasını yumruklayan 66 yaşındaki Netanyahu'nun isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay ve şüpheli hakkındaki soruşturma tüm yönleriyle sürerken, yeni bir gelişme yaşandı

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun gözaltı süresinin bir gün uzatıldığı bildirildi.

GEREKÇE AÇIKLANDI

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, "Şüphelinin gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi bağlamında şimdilik bir gün uzatılmıştır, gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

OLAY

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu (66) olduğu belirlenmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

EVLAT KATİLİ ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Yapılan sorgulamada şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi de (11) yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldığı, 2020'de de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.