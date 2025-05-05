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DHA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni için gittiği Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) fiziksel saldırıya uğradı.

66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu isimli saldırgan, Özel'in kafasına yumruk attıktan sonra korumalar tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi.

İki çocuğunu öldürdüğü ve 2 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli hakkında yapılan soruşturmada, yeni kanıtlar da ortaya çıktı.

SALDIRI ÖNCESİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin Beyoğlu'ndaki konakladığı oteldeki görüntülerine ulaşıldı.

Kamera görüntülerinde Tengioğlu'nun kahvaltı yaptığı ve sonrasında çay içip otel görevlisi ile sohbet ettiği anlar yer aldı.

"PROGRAMI ÖĞRENİNCE OTELDEN ÇIKTIM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gerçekleştirdiği yumruklu saldırının ardından gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun, edinilen bilgiye göre ilk ifadesinde programı duyup kaldığı otelden çıktığını söyledi.

"YEMEK KARTI VERMEDİKLERİ İÇİN SİNİRLİYDİM"

Saldırgan Tengioğlu'nun, “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim.

"SALDIRI NİYETİM YOKTU, GÖRÜNCE DAYANAMADIM"

CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum.

Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.