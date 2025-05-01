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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk soruşturmasında her geçen gün yeni bir skandal ortaya çıkarken, yapılan açıklamalar ise dikkat çekiyor..

İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra otellerde yaptığı görüşmelere ilişkin videolar ortaya çıktı. Yapılan görüşmelere çantayla gelen İmamoğlu, korumaları aracılığıyla ise kameralara bant yapıştırdı.

İmamoğlu'nun "bant" olayını aklamaya çalışan Özgür Özel'in yaptığı açıklama ise gündem oldu..

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BANT AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek çalışanlar ile bir araya gelen Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BURADAN OLMADIK GÖRÜNTÜ ÇIKAR, ÜZERİNİZE BİR ŞEY DÖKÜLÜR DİYE"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, kameraların neden bantlandığını şu ifadelerle açıkladı:

Çorbayı içerken bakıyorum karşıdan kamera bantlı. 'Bu niye bantlı?' diyorum. 'Öyle olması gerekiyor efendim' diyor korumalar.. 'Buradan olmadık görüntü çıkar, üzerinize bir şey dökülür falan, sosyal medya' dediler.. 'Bizim görevimiz sizin irtibatınızı korumak' diyorlar, peki..