Özgür Özel'in yurt dışı turu devam ediyor: Sıradaki adres Hollanda

19 Mart'taki İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, aynı zamanda CHP'nin Türkiye'yi Batı'ya şikayetinin de başlama tarihi oldu.

O günden bu yana çeşitli medya organlarına Türkiye'yi şikayet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, artık bizzat Avrupa'ya giderek çeşitli etkinliklere katılıyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de miting düzenleyen Özel'in şimdiki adresi ise Hollanda.

AMSTERDAM'A GİDİYOR

Özel’in yurt dışı temasları Hollanda ile devam ediyor. Özel, PES Genel Başkanı Stefan Löfven’in davetiyle PES kongresine katılmak üzere, 16 Ekim Perşembe günü Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gidecek.

KURMAYLARI DA EŞLİK EDECEK

Özel'e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Erten Bucak’tan oluşan heyet eşlik edecek.

KONGREDE KONUŞACAK

Kongrede 18 Ekim Cumartesi günü konuşma yapacak olan Özel’in, iki gün boyunca ikili temaslarda bulunması da bekleniyor.

Özel, konuşmasının ardından aynı gün Türkiye’ye dönecek.