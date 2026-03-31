Mauro Icardi İstanbul'a döndü

Galatasaray'da son dönemde istediği süreleri alamayan ve son olarak ihtarname olayıyla gündeme gelen Mauro Icardi, Liverpool maçı sonrası verilen izinle Arjantin’e gitmişti.

Çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek isteyen yıldız golcü, kulüpten ekstra izin alarak bu süreyi uzatmıştı.

Toplamda 8 gün izin alan yıldız oyuncunun, 27 Mart Cuma günü takıma katılması gerekirken bu süreye 4 gün daha eklediği ortaya çıktı.

İZNİ UZATTIKÇA UZATTI

Osimhen'in yokluğunda günlerdir antrenman yapmayan Icardi'nin izin konusu, sarı-kırmızılı ekipte tartışma konusu oldu.

Akşam saatlerinde İstanbul’a gelen Icardi’nin de bugünkü idmanda yer alması bekleniyor.

İSTANBUL'A GELDİ

Milli aradaki ilk antrenmanına bugün çıkacak Arjantinli yıldızın fiziksel durumu kadar bu sezon oynadığı maçlarda alınan sonuçlar da Okan Buruk’u düşündürüyor.

Ligde 6 maçta puan kaybeden (4B-2M) Aslan, bunların 3’ünü Icardi’nin ilk 11’de başladığı karşılaşmalarda yaşadı (1B-2M).

BURUK ÖZEL GÖRÜŞECEK

Buruk, Osimhen’in yokluğunda dahi yedek kalması halinde Icardi’nin takımla ipleri tamamen koparmasından endişe ediyor.

Bugünkü sabah idmanını akşam saatine alan tecrübeli çalıştırıcı, İcardi ile özel bir görüşme yapıp motivasyonunu artırmayı hedefliyor.