NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı

İran'dan dün ateşlenen bir füze, Türkiye hava sahasına doğru ilerlerken NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildi.

İran kaynaklarından yapılan açıklamada; İran'ın Türkiye'ye füze atmadığı ve Türkiye'nin egemenliğine saygı duydukları ifade edilmişti.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendiren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise, Türkiye sınırıları içerisine NATO tarafından imha edilen füzeye ilişkin de konuştu.

"CİDDİ BİR OLAYDI"

Rutte, konuya ilişkin "Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı" ifadelerini kullandı.

Rutte ayrıca, yaşanan olayın NATO Antlaşması’nın 5. Maddesi kapsamında değerlendirilmediğini ve bu aşamada kolektif savunma mekanizmasının devreye alınmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Bu olayın NATO'nun tetikte olduğunu gösterdiğini söyleyen Rutte, İran'ın Avrupa için de tehdit haline gelmeye çok yakın olduğunu belirtti.

"TRUMP'I DESTEKLİYORUZ"

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Rutte, "Bence ABD ne yaptığını biliyor, İran'ın nükleer ve füze kapasitesinin ortadan kaldırması nedeniyle Trump'ı destekliyoruz" dedi.

Rutte, İran'daki durumun nasıl sonuçlanacağını değerlendirmenin zor olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE HAVA SAHASINA YÖNELEN FÜZE İMHA EDİLMİŞTİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

HAKAN FİDAN İLE ABBAS ARAKÇİ GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtmişti