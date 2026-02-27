Soğuk hava dalgası Türkiye'yi sarıyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Şubat sonu ve Mart başı döneminde yoğun şekilde hissedilmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça altında seyrederken, özellikle iç ve doğu kesimlerde belirgin don olayları ile birlikte kar yağışı görülüyor.

SOĞUK HAVA DALGASI ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR

Bugün soğuk hava dalgasının başlangıç günlerinden biri.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yoğun kar yağışı etkili oluyor.

İç kesimlerde ve Karadeniz'in iç bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar geçişi yaygın.

Minimum sıcaklıklar birçok noktada -5 ile -10 derece bandında ve bazı yüksek rakımlı yerlerde daha düşük değerler kaydediliyor.

KAR YAĞIŞI BİRÇOK İLDE ETKİLİ OLACAK

Cumartesi günü soğuk ve kar yağışlı havanın sürmesi bekleniyor.

Özellikle Tokat ve çevresinde yer yer yoğun kar öngörülüyor.

Doğu Anadolu'da -10 dere civarı sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Batı bölgelerde nispeten daha ılıman ancak yine 0 derece civarı düşük sıcaklıkların kaydedileceği değerlendiriliyor.

DÜŞÜK SICAKLIKLAR HAKİMİYETİNİ SÜRDÜYOR

Pazar günü yağışlı sistem doğuya doğru kayarken, soğuk hava kütlesinin hakimiyetini sürdürmesi bekleniyor.

Kar yağışının bazı doğu illerinde devam edeceği, genel olarak havanın kuru ve çok soğuk olacağı öngörülüyor.

Gece sıcaklıklarının İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da -10 dereceye varan değerlerin kaydedileceği tahmin ediliyor.

DON VE BUZLANMA RİSKİ YÜKSEK

Pazartesi günü soğuk havanın zirve yapması bekleniyor.

Birçok ilde minimum sıcaklıkların -5 ile -15 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

Don ve buzlanma riskinin çok yüksek olacağı, pus ve sis kaynaklı görüşün azalacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışının bazı bölgelerde hafifleyerek devam edeceği değerlendiriliyor.

SOĞUKLAR DEVAM EDECEK

Salı günü, soğuk havanın etkisinin tüm yurtta hissedilir düzeyde sürmesi bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde -10 derece civarı değerler öngörülüyor.

Batı bölgelerde hafif ısınma başlasa da genel hava durumunun soğuk ve bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışının yer yer devam ederken, don olaylarının da süreceği değerlendiriliyor

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

27 Şubat Cuma:

28 Şubat Cumartesi:

1 Mart Pazar:

2 Mart Pazartesi:

3 Mart Salı: