Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında büyük bir aşkla hayatlarını birleştiren Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın evlilikleri 7 ay sürdü.

İKİNCİ ŞANS DA TUTMADI

Aralarındaki görüş ayrılıkları ve inişli çıkışlı ilişkileri, çiftin hayatının adeta gözler önünde yaşanmasına neden olmuştu. Bir süre ayrı yaşadıktan sonra yeniden bir araya gelen ikili, TikTok'ta yaptıkları canlı yayında evliliklerine ikinci bir şans verdiklerini açıklamışlardı.

TEK CELSE YETTİ

Ancak bu karar uzun süreli olmadı; sürekli küsüp barışmalarıyla dikkat çeken Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, bu kez yollarını tamamen ayırma kararı aldı. Erbil ve Gülseren çifti, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tek celsede boşandı.

Mahkeme, evliliğin "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle sona erdirilmesine hükmetti.

TAKILAR VE ARABA GÜLSEREN'E GİTTİ

Erbil’in evlilik süresince Gülseren Ceylan’a hediye ettiği araba ve düğünde takılan takılar, Ceylan’da kaldı.

Çiftin mal-mülk konusunda birbirinden talebi bulunmazken Gülseren Ceylan, evden taşındı.

Erbil’in avukatı Şeyda Yıldırım, “Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti” dedi ve sözleşmenin detaylarıyla ilgili, “Röportaj yapmayacaklar, ihlal olursa hukuki yaptırım uygulanacak.” açıklamasını yaptı.

"ERKEK KİMYASI"

Mali, yaptığı son açıklamada "Hatalar benden kaynaklı, erkek kimyası diyelim. Çok karışık bir kimya ama sadece bana ait kimyalar değil bu." diye konuştu.