Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 9. Bölüm

Ensonhaber YouTube kanalında Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programının yeni bölümü yayına girdi.

Demirci, programın 9. bölümünde 'cennet, cehennem, fitre ve zekat' kavramları üzerinde durdu.

Bu kez soruyu kendisi soran Demirci, "Cehennem kelimesini duyduğunda aklına ilk ateş mi geliyor?" sorusuyla sohbete başladı.

"KATILIĞIN OLDUĞU YER CEHENNEMDİR"

"Cennet ve cehennemi görmek için ölmemize gerek yok" diyen Demirci, “Katılığın olduğu yer cehennemdir. Bir insana cehennem olarak kalbinin katılaşması yetiyor." ifadelerini kullandı.

"AKIŞIN OLDUĞU YERDE HAYAT VARDIR"

Tıptan bir örnek veren Demirci, insanların kanamadan değil kanama nedenli pıhtılaşmadan öldüğünü, bu nedenle hastaya ilk müdahalede damar yolu açılarak sıvı verildiğini söyledi.

"Akışın olduğu yerde hayat vardır, pıhtılaşmanın olduğu yerde tıkanma vardır ve orada ölüm kol gezer." ifadelerini kullanan Demirci, buradan zekat ve fitre konusuna geçiş yaptı.

"İnfakın olmadığı yerde zekatı, fitreyi konuşamayız." ifadesini kullanan Demirci, insanın Allah ile ihtiyaç sahipleri arasında iyilik yapma konumunda olmasına şükretmesi gerektiğini söyledi.