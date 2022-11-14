İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı anında olay yerinde bulunan baba ve minik kızı can verdi. Baba ve kızının cenazelerini teslim alan aile, gözyaşlarına boğuldu.

Taksim'deki terör kaynaklı patlama olayı, 6 aileye kor düşürdü.

Şehrin kalbinin attığı İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybeden 6 kişiden 2'si baba ve kızıydı.

Elim olayda can veren baba Yusuf Meydan ile minik kızı Ecrin Meydan'ın cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınlarına teslime dildi.

Acılı anneanne gözyaşlarına boğuldu

Cenazeler defnedilmek üzere Adana'ya yola çıkarken, Ecrin Meydan'ın anneannesi Meryem Karataş, cenazeyi teslim almaya geldiğinde gözyaşlarını tutamadı. Yakınları, anneanneyi sakinleştirmeye çalıştı.

Patlamada can veren baba ve kızının cenazeleri teslim edildi VİDEO



İstanbul'a kardeşinin nişanı için geldi

Cenazeyi teslim almaya gelen Yusuf Meydan'ın dayısının oğlu İbrahim Ünal, Adana'dan İstanbul'a 3 günlüğüne geldiklerini ve kardeşinin nişanı için geldiklerini söyledi. Ünal, patlamanın olduğu o akşam ise Adana'ya bilet aldıklarını ve geri döneceklerini belirtti.

"Ecrin'e yemek yedirmek için yürüyorlardı"

İbrahim Ünal, İstiklal Caddesi'nde yürürken baba Yusuf Meydan'ın, kızı Ecrin Meydan'a yemek yedirmek için yer aradığını, o esnada patlamanın yaşandığını söyledi.

"Adana'ya gideceklerdi son günleriydi"

O anları anlatan İbrahim Ünal, "Cenaze Adana'da olacak. Zaten uçakla gideceğiz. İstanbul'a kardeşinin nişanı için gelmişlerdi. 3 günlüğüne. Bu terör laneti yüzünden hayatını kaybetti. Vatanımız, milletimiz sağ olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Herkesin başı sağ olsun. Adana'ya gideceklerdi. Son günleriydi. Adana'ya dönüş yapacağı saatlerde tesadüfen Ecrin acıkıyor. Yemek yemek için yer arıyorlar. Biletlerini almışlardı." şeklinde konuştu.