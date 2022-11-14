Petrol
95.96
-0.03%
Euro
19.2407
0.11%
Dolar
18.6055
0.33%
Altın
1.054
0.00%
Borsa
4548
2.07%
Bitcoin
320.351
0.31%
BTXN Coin
6.43
-4.59%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Patlamada can veren baba ve kızının cenazeleri teslim edildi

    İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı anında olay yerinde bulunan baba ve minik kızı can verdi. Baba ve kızının cenazelerini teslim alan aile, gözyaşlarına boğuldu.
    • 14.11.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 11:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Patlamada can veren baba ve kızının cenazeleri teslim edildi

    Taksim'deki terör kaynaklı patlama olayı, 6 aileye kor düşürdü.

    Şehrin kalbinin attığı İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybeden 6 kişiden 2'si baba ve kızıydı.

    Elim olayda can veren baba Yusuf Meydan ile minik kızı Ecrin Meydan'ın cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınlarına teslime dildi.

    Acılı anneanne gözyaşlarına boğuldu

    Cenazeler defnedilmek üzere Adana'ya yola çıkarken, Ecrin Meydan'ın anneannesi Meryem Karataş, cenazeyi teslim almaya geldiğinde gözyaşlarını tutamadı. Yakınları, anneanneyi sakinleştirmeye çalıştı.

    Patlamada can veren baba ve kızının cenazeleri teslim edildi VİDEO

    İstanbul'a kardeşinin nişanı için geldi

    Cenazeyi teslim almaya gelen Yusuf Meydan'ın dayısının oğlu İbrahim Ünal, Adana'dan İstanbul'a 3 günlüğüne geldiklerini ve kardeşinin nişanı için geldiklerini söyledi. Ünal, patlamanın olduğu o akşam ise Adana'ya bilet aldıklarını ve geri döneceklerini belirtti.

    "Ecrin'e yemek yedirmek için yürüyorlardı"

    İbrahim Ünal, İstiklal Caddesi'nde yürürken baba Yusuf Meydan'ın, kızı Ecrin Meydan'a yemek yedirmek için yer aradığını, o esnada patlamanın yaşandığını söyledi.

    "Adana'ya gideceklerdi son günleriydi"

    O anları anlatan İbrahim Ünal, "Cenaze Adana'da olacak. Zaten uçakla gideceğiz. İstanbul'a kardeşinin nişanı için gelmişlerdi. 3 günlüğüne. Bu terör laneti yüzünden hayatını kaybetti. Vatanımız, milletimiz sağ olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Herkesin başı sağ olsun. Adana'ya gideceklerdi. Son günleriydi. Adana'ya dönüş yapacağı saatlerde tesadüfen Ecrin acıkıyor. Yemek yemek için yer arıyorlar. Biletlerini almışlardı." şeklinde konuştu.

    Patlamada can veren baba ve kızının cenazeleri teslim edildi #1

    Patlamada can veren baba ve kızının cenazeleri teslim edildi #2

    Patlamada can veren baba ve kızının cenazeleri teslim edildi #3

    Patlamada can veren baba ve kızının cenazeleri teslim edildi #4

    Patlamada can veren baba ve kızının cenazeleri teslim edildi #5


    Kocaeli'de bir baba kavga ettiği oğlunun boğazını sıkarak hastanelik etti
    İç Haber

    Kocaeli'de bir baba kavga ettiği oğlunun boğazını sıkarak hastanelik etti

    Yeni Zigana Tüneli nisan ayında hizmette
    Ekonomi

    Yeni Zigana Tüneli nisan ayında hizmette

    250$ yatırarak zengin oldu! Şimdi sıra sende!
    Advertorial

    250$ yatırarak zengin oldu! Şimdi sıra sende!

    Görüş Bildir