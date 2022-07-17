Pençe-Kilit bölgesinde 1 teğmen şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda P. Tğm. Ömer Faruk Civelek’in şehit olduğunu açıkladı.

Pençe-Kilit bölgesinden yürekleri yakan bir haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda P. Tğm. Ömer Faruk Civelek’in şehit olduğunu açıkladı.

"Aziz Şehidimize Allah'tan rahmet dileriz"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.