Pervin Buldan: Elbette Selo'ya, Figen'e, Gülten'e, Ayla'ya özgürlük gelecek HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 14 Mayıs’ta seçimlerde elde edecekleri başarı sonrasında cezaevindeki HDP'lilerin dışarı çıkacağını söylerek, "Elbette Selo'ya, Figen'e, Gülten'e, Ayla'ya özgürlük gelecek" dedi.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandığa gidecek.

Seçim için artık sayılı günler kalırken, meydanlardaki hareketlilik de devam ediyor.

Dört adayın olduğu seçimde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP tarafından da destekleniyor.

HDP'nin desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda ise yapılan bazı hesaplar var.

Bu hesaplardan birisini de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan açıkladı.

Buldan, bir mitingde ortaya çıktı ve 14 Mayıs’ta seçimlerde elde edecekleri başarı sonrasında cezaevindeki HDP'lilerin dışarı çıkarılacağını söyledi.

Pervin Buldan: Elbette Selo'ya, Figen'e, Gülten'e, Ayla'ya özgürlük gelecek

HDP, seçim çalışmalarını sürdürürken Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemeyi de ihmal etmiyor.

Oy istenirken, 14 Mayıs seçimlerinden sonra neler olacağını da söyleyen HDPliler, özellikle cezaevinde olanların çıkacağından bahsediyor.

Katıldığı bir mitinde açıklama yapan Pervin Buldan, bu konuya dair tepki çeken ifadeler kullandı.

Pervin Buldan açıklamasında, "Elbette ki Selo'ya da Figen'e de Gülten'e de Ayla'ya da özgürlük gelecek.

Cezaevlerinde olan arkadaşlarımıza özgürlük talebi 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.