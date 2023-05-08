Pervin Buldan, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kars’ta Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istedi.

İHA

Hain terör örgütü PKK ile arasına mesafeye koymayan HDP, Kars'ta bir miting düzenledi.

HDP Kars İl Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitinge katılmak üzere Kars’a gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partililerin karşısına çıktı.

Partililere seslenen Buldan, HDP'nin ülkenin umudu olduğunu ileri sürdü.

"Diğer oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu’na sevgili arkadaşlar"

Buldan, “Yeşil Sol bu ülkenin umudur. Yeşil Sol demokrasinin teminatıdır. Yeşil Sol bu ülkede güvencedir. Ve milletvekillerimizle birlikte parlamentoda büyük bir güçle temsiliyet sağlayacağız. O yüzden 1 oy Yeşil Sol’a, 1 oy bunları göndermeye diyoruz. Yani diğer oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu’na sevgili arkadaşlar, şimdi kazanma zamanı, şimdi başarma zamanı. Bunun elbette sizlerin elinde olduğunu biliyoruz. Gece gündüz çalışın, 4-5 gün uyumasak da hiçbir şey olmaz.” diye konuştu.

Miting beklenen ilgiyi görmedi

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen miting beklenen ilgiyi görmedi.

Buldan’ın Kars mitingine, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da eşlik etti.

HDP’nin mitingi, düzenlenen konserin ardından sona erdi.