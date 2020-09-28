PKK Ermenistan'a yardıma gitti

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki askerlerinin içine PKK'lılar da katıldı.

Yıllardır gerilimin yüksek olduğu Azerbaycan-Ermenistan hattında dün korkulan oldu…

Azerbaycan'a karşı sabah saatlerinde Ermenistan’dan başlayan saldırı kısa sürede alevlendi.

Azerbaycan’ın karşılık verdiği ve uluslararası kamuoyunun korkuyla izlediği olaylar devam ediyor.

Sivillerin yaşadığı köylere yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle masum insanların hayatını kaybetmesinin ardından Azerbaycan ordusu, Türk SİHA'larını havalandırarak, işagalci Ermenileri köşeye sıkıştırdı.

Azerbaycan'dan ilk görüntü: Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini vurdu- İZLE

PKK YARDIMA GİTTİ

Habertürk'ten Çetiner Çetin de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev ile bir araya geldi.

Hacıyev gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, bölgedeki çatışmaların devam ettiği ve Ermeni güçlerinin sivilleri silahlandırarak bölgeye getirdiği bilgisini paylaştı.

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Hacıyev Habertürk'e yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın istihbarat başkanı ve Ermenistan'ın Bağdat Büyükelçisi'nin yakın tarihte 3 kere Bağdat'ta terör örgütü PKK ile görüşmeler yaptığını ve PKK ile yapılan görüşmeler neticesinde ciddi sayıda PKK'lı teröristlerin Karabağ'da getirildiğini söyledi.

(Hikmet Hacıyev)

ERMENİSTAN PARALI ASKER KULLANIYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov da, Ermenistan ordusunun kayıpları arasında bulunan cesetlerin bir kısmının Suriye'den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Ermenistan tarafının kayıplarını gizlediğini belirten Eyvazov, "Düşman kayıpları arasında bulunan cesetlerin bir kısmının Suriye'den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar olduğu tespit edildi. Ermeni tarafı bu bilgiyi hem yerel hem de uluslararası toplumdan saklıyor." ifadesini kullandı.