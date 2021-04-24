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    PKK'dan kaçan 1 terörist daha teslim oldu

    PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun, güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
    • İHA
    • 24.04.2021 - 12:40
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 12:47
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    PKK'dan kaçan 1 terörist daha teslim oldu

    Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce ikna çalışmaları yürütülüyor.

    PKK'DAN KAÇARAK TESLİM OLDU

    Çalışmalar neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha bugün ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında örgüte katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

    2021'DE TESLİM OLANLARIN SAYISI

    Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 57'ye yükseldi.

    PKK dan kaçan 1 terörist daha teslim oldu #1

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