Resmi Gazete 21 Mayıs 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 21 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünün Resmi Gazete kararları..

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 14 Mayıs 2022 tarihli ve 31842 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı bakanlıklarda görevden alma ve göreve atamalar gerçekleştirildi.

Peki, 21 Mayıs 2022 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 21 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

21 Mayıs 2022 Resmi Gazete

Yürütme ve İdare Bölümü

Atama Kararları

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/210, 211, 212, 213, 214, 215, 216)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat ve Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Seyrekoğlu, cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Spor Müşavirliği pozisyonuna Metehan Başar atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin cumhurbaşkanlığı kararıyla görevinden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu görevinden alındı.

Yönetmelik

–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genelge

–– Türkiye Çevre Haftası ile İlgili 2022/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Yargı Bölümü

Yargıtay Kararları

–– Yargıtay 3. ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar