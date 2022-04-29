Rizeliler, Atatürk'ü hemşehrisi kabul ediyor

Rizeliler, 1923 yılında Rize Liva İdare Meclisi tarafından Atatürk'e gönderdikleti hemşehrilik teklifinin kabul edilmesi nedeniyle Atatürk'ü hemşehrisi olarak görüyor.

Rize halkı, Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk'e bir telgraf gönderdi.

Rize Liva İdare Meclisi üyesi Hasan Bey ve arkadaşları tarafından 25 Nisan'da gönderilen telgrafta, Atatürk'e hemşehrilik teklif edildi.

Hemşehrilik teklifi yapılan teklifte, "Biz Rizelilerin mukaddes bir hatırası olarak hemşehri sıfatıyla daima aramızda görmek bununla iftihar etmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

Rizeliler, Atatürk'ü hemşehri kabul etti

Teklif üzerine Atatürk, Rizelilere karşı memnuniyetini ileten bir telgrafla olumlu cevap verdi. Bu tarihten sonra Rizeliler, Atatürk'ü hemşehrileri olarak tanımladı.

Atatürk, 99 yıldır Rizeli

Atatürk'le hemşehri olmaktan gurur duyduklarını belirten Rizeliler, olayın 99'uncu yılının hatırasına bir araya geldi.