RTÜK toplantısında CHP’li üyelerden Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sözlere destek

CHP'de iç karışıklı sürüyor...

RTÜK TELE 1 Televizyonunda Merdan Yanardağ’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak dile getirdiği 'Alevilerin haini çoktur' sözlerine üst sınırdan ceza verdi.

CHP'LİLER KARŞI OY KULLANDI

Ancak edinilen bilgilere göre CHP’li RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ve Tuncay Keser ceza verilmesi istemine karşı oy kullandığı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI TAVIR ALDILAR

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu doğrudan hedef alan ve Alevi vatandaşları rencide eden söylemlere CHP’li iki RTÜK üyesinin ceza verilmemesi yönünde oy kullanması hem CHP’nin Alevi vatandaşlara yönelik samimiyetini gösterdi hem de CHP’deki Kılıçdaroğlu-Özel geriliminin son yansıması olarak değerlendirildi.

ALEVİ VATANDAŞLARINA OLAN TUTUMU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Oylamada ayrıca Dem Partili üye Necdet İpekyüz ile İyi Partili üye Ahmet Can Buğday’ın da karşı oy kullandığı öğrenildi.

Bu durum iki partinin Alevi vatandaşlara yönelik saldırılar karşısındaki tutumunu göstermesi bakımından dikkati çekti.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

11 Eylül tarihinde TELE 1’de yayınlanan '4 Soru 4 Yanıt' isimli programda Merdan Yanardağ 'Yok piro vsaire bilmem ne, Alevi, bilmem ne işte dede filan. Yani bu edebiyatla bu iş olmaz. Alevilerin haini çoktur." demiş ve kamuoyunda özellikle de Alevi dernek ve federasyonlarından ciddi tepki yükselmişti.

CEZA VERİLDİ

RTÜK Üst Kurul toplantısında da TELE 1 Televizyonu’na yayınların "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmüne aykırılıktan üst sınırdan idari para cezası verilmişti.

5 KANALA CEZA

RTÜK toplantısında yalnızca TELE1’e ceza verilmedi.

Sözcü TV’ye Ali Mahir Başarır ve Cemal Enginyurt’un sözleri nedeniyle 'darbe' nitelemesi ceza getirdi.

Halk TV’ye MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik sözler 'küçük düşürücü' bulunması, Meltem TV’ye Irak–Türkiye Ham Petrol Boru Hattı iddiaları 'dezenformasyon' sayılması, SUN TV’ye ise İzmir’deki saldırıya ilişkin yayın yasağı ihlal edilmesi nedeniyle ceza verildi.