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    RTÜK'ten TV5'e Hakan Şükür incelemesi

    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TV5 hakkında 'Hakan Şükür’ü konuk ettiği' gerekçesiyle inceleme başlatıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 12:55
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    RTÜK'ten TV5'e Hakan Şükür incelemesi

    Firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün, Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen TV5 kanalına çıkması büyük tepkiye neden oldu.

    TV5 yayına katılan firari Hakan Şükür'den sunucu Mehmet Ali Kayacı, övgüyle söz etti.

    Hakan Şükür'ün unvan kısmına "Eski Milli Sporcu" ibaresi yazıldı.

    "Hakan Bey hoş geldiniz"

    Mehmet Ali Kayacı, "Eski bir milli futbolcu Hakan Şükür'ü misafir edeceğiz. Kendisi Amerika'da. Türkiye'nin yaşamış olduğu sendromu konuşacağız. Hakan Bey hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

    FETÖ firarisi Hakan Şükür TV5 yayına katıldı

    Yayın büyük tepkiye neden oldu

    TV 5 ekranlarında Şükür'den övgüyle söz edilen anlar tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, TV 5 kanalına ve sunucu Mehmet Ali Kayacı'ya büyük tepki gösterdi.

    İşten kovuldu

    Yoğun tepkilerin ardından yayına FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü konuk alan sunucu Mehmet Ali Kayacı, işinden kovuldu.

    İnceleme başlatıldı

    Skandal yayına Radyo Televizyon Üst Kurulu müdahale etti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Şükür’ün konuk alınması gerekçesiyle TV 5 hakkında kurulun inceleme başlattığını açıkladı.

    "Terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan RTÜK Başkanı Şahin, "Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV 5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır." ifadelerini kullandı.

    RTÜK ten TV5 e Hakan Şükür incelemesi #1

    FETÖ firarisi Hakan Şükür, TV5 yayınına katıldı MANŞETİ İÇİN TIKLAYINIZ

    RTÜK ten TV5 e Hakan Şükür incelemesi #2


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