Saadet Partililer Canan Kaftancıoğlu'nu alkışladı Saadet Partisi'nin toplantısında, merhum Necmettin Erbakan'ı ıslıklayan Canan Kaftancıoğlu'nu, kürsüde alkış yağmuruna tuttular.

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Türkiye'de seçime sayılı günler kala olmaz denilen birçok şey yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakanlık ve vekil vaadiyle etrafında topladığı partiler arasında yaşananlar ise şaşırtmaya devam ediyor.

Milletvekili genel seçimlerine CHP listelerinden giren Saadet Partisi, İstanbul’dan milletvekili adayı olarak gösterdiği isimleri, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlediği toplantıda kamuoyuna tanıttı.

Ramazan nedeniyle iftar programı da yapılırken konuklardan biri dikkat çekti.

Erbakan'ı ıslıkladı

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın vefat ettiği gün "Üniversitede Erbakan’ı ıslıklamıştık, bugün olsa yine yaparım" paylaşımı yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kürsüye çıkarıldı.

Alkışlar eşliğinde konuştu

Sözleri sık sık alkışlar nedeniyle kesilen Kaftancıoğlu, Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'na övgüler yağdırdı.

Karamollaoğlu'na "Bilge duruşuyla bizleri birleşti" diyen Kaftancıoğlu, uzun süre alkışlandığı konuşmasının ardından başka bir programının olduğunu belirterek toplantıyı terk etti.