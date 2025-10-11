Sabahat Akkiraz, Bahçeli’nin yaptırdığı cemevini hedef aldı: MHP'den yanıt geldi

Birlik ve beraberliğin temsili...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'na hibe edilen, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki arsaya yapılan Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi, bugün törenle açıldı.

CEMEVİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Cemevine ilişkin CHP'li eski milletvekili ve sanatçı Sabahat Akkiraz'ın açıklamaları tartışma başlattı.

"ALEVİ HALKININ İŞİ OLMAZ"

Akkiraz, "Hacıbektaş’ta açılacak cemevi için neden birkaç söz etmiyorsun" sözleri üzerine açıklama yaparak "Maraş katliamında camlara çizilen sembollerin aynısını cemevine bayrak diye asanlarla benim işim olmaz. Alevi halkının da işi olmaz." ifadelerini kullandı.

MHP İÇİN TERÖR ÖRGÜTÜ İMASINDA BULUNDU

Akkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Hacıbektaş’ta açılacak cemevi için neden birkaç söz etmiyorsun diyorlar; Edeyim. Maraş katliamında camlara çizilen sembollerin aynısını cemevine bayrak diye asanlarla benim işim olmaz! Alevi halkının da işi olmaz. Zülfikar eline alınca kendisini Hz. Ali sanmak ne kadar zavallıcaysa Cemevi açınca geçmişi unuttulacağının düşünülmesi de o kadar zavallıca! Bu terör örgütü bayraklarıyla açılan cemevleri için de geçerli. Alevilik sizin saçma siyasetlerinizden çok daha büyüktür.

MHP'DEN YANIT GELDİ

Sabahat Akkiraz'ın gündem yaratan açıklamalarına MHP'den yanıt gecikmedi.

MHP MYK Üyesi ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında 1978’de yaşanan Maraş olaylarına da değinen Bulut, "Maraş’ta yaşananlara her kim sebebiyet vermişse Allah belasını versin." dedi.

TÜRKEŞ'İN MARAŞ DOSYASI

Olaylardan aylar önce dönemin MHP Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ü ziyaret ederek "Maraş’ta tedbir alınması gerektiğini, aksi takdirde büyük provokasyonların yaşanabileceğini" ifade ettiğini hatırlattı.

Bulut, Alparslan Türkeş’in bu görüşmede Cumhurbaşkanı’na sunduğu dosyanın hâlâ Cumhurbaşkanlığı arşivinde kayıtlı bulunduğunu da belirtti.

"SİYASİ DİNAZORDAN BAŞKASI DEĞİLDİR"

Bulut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sabahat Akkiraz zavallı bir siyasi dinazordan başkası değildir. Aleviliğin ‘barış dilinden’ zerre nasibini almamış bir düşkündür. Nefreti, topluma tohumlamayı ve KİN siyasetini kurumsallaştırmayı marifet zanneden hastalıklı acziyetin tipik bir örneği, aciz bir ideolojik hastadır. Öncelikle; Maraş’ta yaşananlara her kim sebebiyet vermişse ALLAH belasını versin. Maraş’ta bu menfur olaylar çıkmadan aylar önce MHP Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ü ziyaret ederek “Maraş’ta tedbir alınmasını ve aksi taktirde büyük provokasyonlar” gerçekleşebileceğini ifade ettiğini de biz dile getirelim.

"SİMSAR VE İŞ BİRLİKÇİ"

Bu konuda Cumhurbaşkanı'na sunduğu dosyanın halen cumhurbaşkanlığı arşivinde kayıtlı bulunduğunu da bilmenizi isterim. Ayrıca bu alçak kardeş kavgasını tetiklemek adına ABD Büyükelçiliği katibi Robert A.Peck’in bölgede neler çevirdiğini, devrimci görünümlü istihbarat aparatı Garbis Altınyan’ın bölgede ne gibi saha çalışmaları yaparak çatışmanın şartlarını oluşturduğunu zahmet edip Sabahat Akkiraz okumasa da, konunun meraklıları okuyacaktır.

Bu ideolojik dinazor, küresel emperyalizmin uzun uğraşlarla bu coğrafyada tohumlamaya gayret ettiği kardeş kavgasının onlarca ‘taşıyıcı kolonundan’ bir tanesi ve nefretten beslenen, bunu da alevilik maskesiyle perdeleyen siyasi bir simsar ve iş birlikçidir. Sanatçı kimliğiyle değil siyasi simsarlığı, provokatör kişiliği, iflah olmaz faşistliği ve halk düşmanlığıyla hatırlanmalıdır."