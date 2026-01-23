Şaibeli diploma davasında karar: Mahkeme İmamoğlu'na ret verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalar sürüyor...

Yolsuzluk soruşturması tutuklusu İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diploması, "resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında iptal edildi.

EKREM İMAMOĞLU DİPLOMA İPTALİNE KARŞI DAVA AÇTI

Ekrem İmamoğlu'nun, avukatları, diplomanın iptaline karşı 6 Mayıs 2025'te İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Davanın duruşması 15 Ocak'ta İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü.

Davacı İmamoğlu, duruşmaya fiziki olarak katıldı ve sözlü itirazda bulundu.

İMAMOĞLU'NUN KARAR İPTAL EDİLSİN TALEBİ RET EDİLDİ

Söz konusu davaya ilişkin kararını 15 gün içinde açıklaması gereken mahkeme, bugün kararını verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun sahte diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davada İstanbul 5'nci İdare Mahkemesi, davanın oy birliğiyle reddine karar verdi.

ŞAİBELİ DİPLOMA NASIL İPTAL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu gerekçesiyle hazırlanan iddianamede, 18 Eylül 2024'te Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla CİMER'e başvuruda bulunulduğu aktarılıyor.

Aynı iddiaya ilişkin 1 Ekim 2024'te savcılığa şikayet dilekçesi sunulduğu belirtilen iddianamede, söz konusu şikayetin ardından soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.

İddianamede, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta öğrenim gördüğü ve İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptığı University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) 1990'da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı belirtiliyor.

USULSÜZ OLARAK YERLEŞTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İddianamede, yatay geçiş başvurularında bazı öğrencilerin listeden usulsüz olarak silinerek yine listeye yeni öğrencilerin eklendiği, 3 kişilik kontenjanı bulunan bölüme usulsüz olarak 54 kişinin alındığı kaydediliyor.

İstanbul Üniversitesi'nin, KKTC'deki eğitim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin YÖK tarafından tanınmakta olduğunu bilmesine rağmen İmamoğlu'na ait öğrenci dosyasının incelenmesinde, gerçekte University College of Northern Cyprus adlı eğitim kurumuna kayıtlı olduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişi sırasında gerçeğe aykırı şekilde, öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kaydedildiğinin tespit edildiği aktarılıyor.

HAPİS CEZASI TALEP EDİLİYOR

İmamoğlu'nun "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, ayrıca işlemiş olduğu kasıtlı suç nedeniyle hapis cezasına mahkum edilmesi halinde Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53. maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi de isteniyor.

İddianame kapsamında açılan dava, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesince görülüyor.