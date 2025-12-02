Sakarya 'Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü' ile bir ilke imza attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Sakarya’da Türkiye’nin en kapsamlı tesisi olan Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü’nde incelemelerde bulundu.

Tesisle ilgili Başkan Alemdar’dan bilgiler alan Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, “Şehrimiz birçok alanda ilklere, yeniliklere ve güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Ameliyathaneler, bakım üniteleri, serbest dolaşım alanlarıyla ziyaretçilerin ve çocuklarımızın hayvan sevgisini deneyimleyebileceği tesis gerçekten örnek bir çalışma olmuş. Sokak hayvanlarının alımı da başlamış. Türkiye’de diğer şehirlere de örnek olacak nitelikte bir çalışma ortaya çıkmış. Şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

Başkan Alemdar, 10 bin hayvan kapasitesi, pati kafe, köpek parkı, açık hava amfisi, hayvan kütüphanesi, tedavi merkezlerinin yer aldığı projeyle sokak hayvanları sorununu kontrollü şekilde çözmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarıyla ilgili Türkiye'ye örnek olan ve hazırlık sürecinde şehirlerin de yakından takip ettiği Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü ve Rehabilitasyon Merkezi'nde beklenen gün geldi.

İLK HAYVAN KABULÜ YAPILDI

İçerisinde sokak hayvanları için konforlu ve keyifli birçok alanı barındıran Avrupa standartlarındaki tesis içerisinde yer alan Doğal Yaşam Alanına da hayvanlar alınmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sokak hayvanlarıyla ilgili Türkiye genelinde hızlandırdığı sürece en hızlı entegre olan şehir de Büyükşehir'in bu adımıyla Sakarya oldu.

Kurulan devasa tesis, ilçelerde rehabilitasyona ve tedaviye ihtiyacı olduğu tespitiyle alınan 150 köpeğin kabulünü yaparak kapılarını patili dostlara açtı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ İHSAN YAVUZ İNCELEDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'la birlikte tesisi ziyaret ederek hazırlanan bölümleri tek tek inceledi.

Ziyarette; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, Genel Sekreter Yardımcıları Aslan Yılmaz, Dr. İlhan Yılmaz, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Arzu Saygıner Çil ve Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman da yer aldı.

TÜM ŞEHİRLERE ÖRNEK

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya’nın birçok alanda olduğu gibi bu alanda da bir ilke ev sahipliği yaptığını ve tesisin Türkiye’deki tüm şehirlere örnek olacak nitelikte olduğunu söyledi.

Türkiye’nin en kapsamlı tesislerinden birini Sakarya’ya kazandırdıklarını kaydeden Başkan Alemdar, çocukların ve ailelerin hayvanlarla iç içe vakit geçirebileceği bu tesisle şehirdeki sokak hayvanları sorununu kontrollü şekilde çözmeyi hedeflediklerini ifade etti.

“İYİ Kİ YAPTINIZ BAŞKANIM, TEBRİKLER…”

Tesisin tedavi ve çocukların hayvan sevgisini deneyimlemesi açısından örnek bir proje olduğunu belirten Yavuz, "Sakarya, marka şehir olma yolunda her geçen gün yeni adımlar atıyor. Şehrimiz birçok alanda ilklere, yeniliklere ve güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Bu güzelliklerden biri de bugün burada gördüğümüz, canlarımız olan kedi ve köpekler için oluşturulan bu kapsamlı yaşam alanıdır. Ameliyathanelerin, bakım ünitelerinin, serbest dolaşım alanlarının bulunduğu, ziyaretçilerin ve çocuklarımızın hayvan sevgisini deneyimleyebileceği bu tesis gerçekten örnek bir çalışma olmuş. 10 bin hayvana ev sahipliği yapabilecek büyük bir kapasiteye sahip.

Sokak hayvanlarının alımı da başlamış durumda ve süreç artarak devam edecek. Burası tam anlamıyla bir yaşam alanı haline gelecek. Türkiye’de diğer şehirlere de örnek olacak niteliktedir. İyi ki yaptınız başkanım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

“BİZİM İÇİN GERÇEKTEN GURUR VERİCİ”

Başkan Alemdar ise, “Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en kapsamlı tesislerinden birini Sakarya’mıza kazandırdık. Çocukların, ailelerin ve ziyaretçilerin hayvanlarla iç içe vakit geçirebildiği, sokak hayvanlarının ise sağlıklı, güvenli ve modern bir ortamda yaşamlarını sürdürebildiği örnek bir çalışma ortaya koyduk. Hedefimiz, şehir genelindeki sokak hayvanı sorununu kontrollü şekilde çözmek ve can dostlarımızı en doğru koşullarda yaşatmak.

Bu tesiste de bahsettiğimiz kriterleri karşılayan, modern, hayvanların sağlıkla, serbest şekilde, rehabilite vaziyette yaşam sürebilecekleri alanları tesisimizde görebilirsiniz. Tüm yönleriyle bu alanda ülkemizdeki her bir yerel yönetime örnek olduk ve her gün tesisimize ülkenin dört bir yanından ziyaretler gerçekleşiyor. Bu gerçekten bizim için bir gururdur.” diye konuştu.

TESİS HAKKINDA: TEDAVİ, SOSYAL ALAN, SERBEST BÖLGE…

Toplamda 105 dönümlük arazi üzerine kurulan kampüs, sokak hayvanlarının tedavi, rehabilite ve sahiplendirme süreçlerinin modern koşullarda yürütülebilmesi için en ince ayrıntısına kadar planlandı.

10 bin hayvanın aynı anda yaşam sürebileceği kapasitede hazırlanan tesis, 14 bin 500 metrekarelik kullanım alanı, sahiplendirme merkezi, pati kafe, pati shop, köpek parkı, açık hava amfi alanı, özel yaşam alanları, çocuk oyun grupları ve hayvan temalı kütüphane ile sokak hayvanlarına bir yaşam alanı sunarken, içerisinde vatandaşların da vakit geçirebileceği bölümler bulunuyor.

Aynı zamanda anne-yavru hayvanlar için özel bölümler, engelli hayvanlar için rehabilitasyon ve bakım üniteleri yer alıyor ve tesisin besleme ihtiyacı Büyükşehir Belediyesi'nin tesiste kurduğu öz üretim faaliyetiyle karşılanıyor.