Sakarya'da davulcular seçmenleri manilerle oy kullanmaya çağırdı Sakarya Romanlar Derneği bünyesindeki 30 davulcu, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna yönelik "Türkiye Yeni Yüzyılını Yazmak İçin Haydi Sandığa" sloganıyla etkinlik düzenledi.

AA

Türkiye saatler sonra sandık başına gidecek...

Sakarya'da Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen davulcular, Çark Caddesi boyunca maniler söyleyerek seçmenleri sandığa gitmeye davet etti.

Davulcuların etkinliği gün boyu devam edecek.

"Herkes sandığa diyoruz"

Sakarya Romanlar Derneği Başkanı Orhan Tanyel, gazetecilere, 14 Mayıs'taki seçimde sandığa gitmeyen yaklaşık 8 milyon kişinin olduğunu belirterek, seçmenlerin oy kullanmaya gitmesiyle ilgili etkinlik yapmayı düşündüklerini söyledi.

Ülkenin geleceğiyle ilgili mutlaka sandığa gidilmesi gerektiği düşüncesiyle Büyükşehir Belediyesine hazırladıkları projeyi sunduklarını ve izinleri aldıklarını aktaran Tanyel şöyle konuştu:

30 davulcumuzla sokak sokak, cadde cadde dolaşarak herkesin sandığa gitmesiyle alakalı projemize başlıyoruz. İnşallah ülkemiz için hayırlı olacak ve sandığa giderek geleceğimizle alakalı iyi karar vereceğiz. 'Herkes sandığa' diyoruz.

"Davulu ritmik bir şekilde çalarak onları yarınki seçime davet ediyoruz"

Davulcu Mutlu Üzüm ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Davullara tokmağı bu kez vatandaşları seçime davet etmek üzere vuruyoruz. Yarın seçim var. Yaklaşık 8 milyon vatandaşımız seçime gitmedi. Davulu ritmik bir şekilde çalarak onları yarınki seçime davet ediyoruz.

Üzüm, kendilerini görenlerin şaşırdığını belirterek, güzel tepkiler aldıklarını kaydetti.