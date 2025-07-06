Sakarya’da hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 yaralı

Sakarya’da Adapazarı Gişeleri mevkiinde yaşanan kazada hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri aştı.
Ardından şarampole devrildi.
6 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI
Araçta bulunan 6 kişi kazada hafif şekilde yaralandı.
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.
Aracın vinç yardımıyla kaldırılması sonrası trafik normale döndü.