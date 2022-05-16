Salihli Emniyet Müdürlüğü, şehit yavrusuna konvoy düzenledi

Görev sırasında kaza geçirerek şehit düşen polis memurunun 9 yaşındaki oğlunun sünnet düğününde, polis ekipleri konvoy gerçekleştirdi. Minik çocuk hayalinin Yunus Tipleri ile gezmek olduğunu söyledi.

İstanbul Salihli'de 2016 yılında görevi sırasında trafik kazası geçiren polis memuru Ömer Kılıç'ın 9 yaşındakie evladı Eymen Kılıç için sünnet töreni gerçekleştirildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, şehit evladı için özel konvoy düzenlendi.

Sünnet merasiminde konvoya çıkmak için harekete geçildiği sırada 9 yaşındaki Eymen, hayalinin Yunus Tipleri ile gezmek olduğunu söyledi.

Şehit oğlunun hayali gerçekleştirildi

Eymen’in bu isteğini geri çevirmeyen ekipler, hayalini gerçekleştirerek, ilçe merkezinde konvoy oluşturularak tur atıldı.

Konvoya İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik, asayiş ekiplerinin yanı sıra emniyet personeli katıldı. Daha sonra Yeşilçam kır düğün salonunda tören düzenlendi.

Törene yoğun ilgi

Ailesi tarafından düzenlenen törene Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve davetliler katıldı.

Eymen Kılıç’ın annesi Burcu Kılıç, sünnet töreni için kendilerini yalnız bırakmayan tüm katılanlara teşekkür etti.