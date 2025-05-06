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İHA

Samsun’da 26 yaşındaki bir kadın, depresyon nedeniyle bilinç kaybı yaşayarak 56 gün boyunca uyudu.

Sayısız tetkike rağmen uyandırılamayan hasta, Elektrokonvülsif terapi (EKT) ile hayata döndü.

Doktorlar, bu sürecin bilimsel ve insani bir zafer olduğunu belirtti.

32 GÜN BOYUNCA HİÇBİR UYARIYA YANIT VERMEDİ

Samsun'da yaşayan 26 yaşındaki kadın, depresyon geçmişi olan bir hasta olarak bilinç kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

İlk olarak ilçe hastanesine getirilen kadın, burada 32 gün boyunca çeşitli tetkiklere tabi tutuldu.

Ancak, neden uyanmadığına dair hiçbir bulguya rastlanamadı.

YOĞUN BAKIMDA İZLEMEYE ALINDI

Daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hasta, yoğun bakımda izlemeye alındı.

'TAMAMEN DONMUŞ GİBİYDİ'

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kılıç, hastanın durumunu şu cümlelerle ifade etti:

Bize sevk edildiğinde hasta tamamen donmuş gibiydi. Tüm tetkikler normaldi ama hasta hiçbir uyarıya yanıt vermiyordu. Psikiyatrik bir durum olabileceğini düşündük ve katatoni tanısını koyduk. Katatoni, depresyon gibi ağır psikiyatrik hastalıklarda görülebilen bir durumdur. Bu durumda kişi dışarıdan bilincinin kapalı olduğu izlenimi verebilir, ancak içeride bir tür 'donma hali' yaşanır.

EKT TEDAVİSİ İLE HAYATA DÖNDÜ

Dr. Kılıç, hastaya EKT tedavisi uygulamaya başladıklarını söyledi.

5. seanstan sonra 56. günün sabahında hastanın gözlerini açtığını belirten Dr. Kılıç, "O anı tarif etmek zor, ama o anda hasta yemek yedi, bize baktı. Bu vakada depresyonun sadece üzgün olmakla sınırlı olmadığını gördük. Depresyon bazen insanı tamamen susturabilir. Bu, tıbbi ve insani bir zaferdi." dedi.

AİLELER DEPRESYON KONUSUNDA BİLGİLENMELİ

Dr. Kılıç, depresyonun ciddi bir hastalık olduğunu ve tedavi edilmediği takdirde çok ağır sonuçlar doğurabileceğini şu sözlerle anlattı: