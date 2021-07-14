Samsun'da ekmeğin fiyatı 2 TL oldu

Samsun’da ekmeğe yüzde 16 zam yapıldı. 1,5 TL olan ekmeğin fiyatı 2 TL’ye yükseldi.

Un fiyatlarına gelen zam Samsun’da ekmek fiyatlarının artmasına neden oldu.

Samsun’da ekmek fiyatları da zamlandı.

Samsun’da bugüne kadar 200 gramı 1,50 TL’den satılan ekmeğin gramajı artırıldı ve 230 grama yükseltildi.

CUMARTESİDEN İTİBAREN 2 TL OLACAK

230 grama yükseltilen ekmek 17 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 2 TL’den satışa sunulacak.

"UN FİYATLARININ ALTINDAN KALKAMIYORUZ"

Un fiyatları düşerse ekmeğe yapılan zammı gere çekmeye hazır olduklarını ifade eden Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, “Un fiyatlarının aşırı artmasından dolayı Samsun’da ekmeğe zam yapıldı. SESOB ve fırıncılar olarak hazırız. Un fiyatları indiği takdirde biz de emek fiyatını aşağı çekmeye söz veriyoruz. Yüzde 16 gibi bir zam var. Şu anda simide zam düşünülmüyor. Un fiyatlarına yetişemiyoruz. Un fiyatları her gün 3-5 TL artıyor. Verdiğimiz zamlı fiyat bile Türkiye’de birçok ilde yılbaşından beri kullanılan fiyatlar. Biz bunu zam kararını sabrettik ve yeni aldık. Un fiyatları arttığı müddetçe bu fiyatlar da bize yeterli olmayacak. Un fiyatlarının altından kalkamıyoruz.” dedi.

Fırıncılar, daha önceden 110 lira olan un çuvalının fiyatının 160 liraya ulaştığını, diğer maliyetlerle birlikte zammın kaçınılmaz olduğunu söylediler.