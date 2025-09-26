Sanatçı Güllü'nün ölümünde şüphe uyandıran detaylar

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü (Gül Tut), hayatını kaybetti...

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan Güllü'nün, gece saat 03.00 sularında kızı ve bir arkadaşıyla 6. kattaki evinin balkonunda otururken fenalaşıp, aşağı düştüğü bildirildi.

Ünlü sanatçının olay yerinde yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Sanatçının ölüm haberini oğlu Tuğberk Yavuz, Güllü'nün sosyal medya hesabından duyurdu.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Bu acı olayın gece saatlerinde, kızı ve arkadaşı yanındayken gerçekleşmesi, şüphe uyandırdı.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, kazanın intihar olmadığı, elim bir kaza sonucu gerçekleştiğini söyledi.

"SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN İNTİHAR HABERLERİ ASILSIZDIR"

Tuğberk Yağız, saat 06.30 sıralarında sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yalova Valiliği, Güllü'nü ölümüne ilişkin soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.



Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır.

GÜL TUT (GÜLLÜ) KİMDİR?

Sahne adıyla Güllü olarak tanınan sanatçı Gül Tut, 15 Ekim 1973'te Beyoğlu'nda doğdu.

Türk fantezi müziği sanatçısı olan Güllü, pek çok başarılı albüme imza attı.

15 yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye adım atan Güllü, şarkılarındaki Roman havalarıyla ün kazanmıştır.

Sanatçının Her Şeyim Oldun, Sabah Olmadan, Ödüm Kopuyor, Değmezmiş Sana, Kopamam Senden, Oyuncak Gibi, Acımıyorsan, Unutamazsın Beni, Bendeki Sen ve Varlığın Yeter gibi önemli hit parçaları vardır.