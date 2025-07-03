Sanatı karşı tarafı sindirmek için kullanmak: Sanat bazen, sessiz savaştır! Leman'da yayınlanan, Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) tasvir edildiği çirkin karikatürle birlikte yeniden gündeme gelen sanatın seküler camia elinde muhafazakarla karşı bir silah gibi kullanımını örnekler ve bilimsel referanslarla anlattık.