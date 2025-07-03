Sanatı karşı tarafı sindirmek için kullanmak: Sanat bazen, sessiz savaştır!

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Türkiye yıllar boyunca muhafazakar-laik zıtlığının gölgesinde yaşadı.
'Cumhuriyet elitleri' siyasi güçlerini kaybetseler de yaşanan son 'Leman' vakası, uzun yıllardır muhafazakarlara karşı tutumlarını tekrar hatırlattı.
Leman dergisinde Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) tasvir edildiği çirkin karikatür, Türkiye'nin gündemine oturdu.
SANAT SANAT İÇİN Mİ SİNDİRMEK İÇİN Mİ?
Dergide yayınlanan bu çirkin saldırı, seküler camianın muhafazakarlara yönelik sanat adı altında uyguladıkları sindirme politikasını bir kez daha ortaya koydu.
İşte yaklaşık 1 asırdır muhafazakarların maruz kaldığı sosyal şiddeti, yaşanan çarpıcı örnekleri ile ayrıntılı bir şekilde anlattık.