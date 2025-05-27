Şanlıurfa'da esnafın toplantıya katılmamasına validen tepki: Burada çocuk oynatmıyoruz

İHA

Esnafın toplantıya katılmaması valiyi kızdırdı...

Şanlıurfa Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından pilot bölge seçilen Balıklıgöl yerleşkesi, Haşimiye Meydanı ve çevresindeki esnafa yönelik sağlık ve hijyen programı düzenlendi.

ESNAF KATILIM GÖSTERMEDİ

Programa davet edilen 409 esnaftan sadece 100 civarında katılım oldu.

VALİ SİNİRLENDİ

Kürsüye çıkan Vali Hasan Şıldak, programa gelmeyen esnafa sinirlendi.

"GELMEMENİN MÜEYYİDELERİ OLACAK"

Burada çocuk oynatmadıklarını, iş yaptıklarını söyleyen Vali Hasan Şıldak, şu ifadeleri kullandı:

Burada esnafımızı tam kadro görelim isterdi. 409 davet yapılmış, katılım 100 civarında. Bu olmadı. O yüzden bu çalışmayı olmamış kabul edeceğiz, sıfırdan yeniden yapacağız. Gelmek zorunlu, bu şehir hepimizin, bu süreç başlayacak. Gelmemenin de birtakım müeyyideleri olacak. Çocuk oynatmıyoruz burada, ciddi bir iş yapıyoruz. Yani meslek odası başkanlarım davet ettikleri üyelerini getiremiyorlarsa oturup düşünsünler. Ben biraz kitabın ortasından konuşacağım. Dolayısıyla bir sonraki toplantının saatini öğlenden sonraya çekeriz ama 409 esnafımızı da burada görmek isteriz. Herkes sorumluluğunu yapacak, her şey devletten beklenmez. Bazı şeyler de esnafın üzerine farzdır, vaciptir. Buradan şuna değineceğim, bu denetimleri ve eğitimleri neden önemsiyoruz, çünkü şikayet var.

"GELEN HER YABANCI İNSAN O BÖLGEYE BİR DAHA ADIM ATMAK İSTEMİYOR"

Şanlıurfa'yı Mardin ile Gaziantep ile kıyaslamak ve kıyaslatmak istemediğini söyleyen Vali Hasan Şıldak, şöyle devam etti: