CHP'li İzmir'de dolandırılan mağdurlar konuştu: Evlerimize kavuşamadık

CHP'de patlak veren bir skandal daha...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev operasyonun detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

İDDİALAR AĞIR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON A.Ş. üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve şüpheliler adliyeye sevk edildi.

CHP ANKARA İL BAŞKANI TUTUKLANDI

İzmir Belediyesi'nin, İZBETON A.Ş. üzerinden Gaziemir ilçesindeki kentsel dönüşüm projelerinde zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali iddialarıyla 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda şüphelilerden 9'u yakalanmış, 1'inin yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Şüpheliler arasında bulunan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da Ankara'da gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Erkol'un, kooperatif yönetiminde 2022-2024 yılları arasında aktif görev aldığı, ihale/teklif süreçlerinde bağlantı iddialarıyla anılan ve mali usulsüzlük şüphesi bulunan dönemlerin tamamına yakınında yönetim sorumluluğu taşıyan isimler arasında bulunduğu, oğluna ait şirketin kooperatife teklif veren firmalar arasında bulunduğu iddiasının da soruşturma dosyasında yer aldığı öğrenilmişti.

KARABAĞLAR'DA DA MAĞDURLAR VAR

İzmir Belediyesi'nin Gaziemir ilçesinin yanı sıra Karabağlar ilçesinde de başlattığı konut projeleri ilerlemediği için evlerine kavuşamayan hak sahiplerinin mağduriyeti devam ediyor.

2011'de Karabağlar ilçesindeki Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerinde başlattığı kentsel dönüşüm projesinin 3. ve 4. etap hak sahipleri, inşaatların yarım kalması nedeniyle konutlarına kavuşamadı.

Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Eray Uslu ve Onur Küçük, projenin yılan hikayesine döndüğünü belirterek CHP'li İzmir Belediyesi'nin 15 yıldır evlerini teslim etmediklerini belirtti.

"15 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN EVLERİMİZE KAVUŞAMADIK"

CHP'li İzmir Belediyesi'nin 15 yıl önce kendilerine imkan sunduğu evleri yapmadıklarını, 15 yıldır sürekli olarak kandırıldıklarını belirten Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, şu ifadeleri kullandı:

Yıllardır yılan hikayesine dönen bu projenin yapımı için hala elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biz 15 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin prestij projesine destek vererek evlerimizin yapılması için bu konuda kendilerinden destek istedik. Ama ne var ki 15 yıl geçmesine rağmen hala biz kendi evlerimize kavuşamadık. Bugün gelmiş olduğumuz noktada ise CHP Ankara İl Başkanı'nın tutuklanması, daha önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tutuklanması, il başkanların tutuklanmasıyla birlikte süreç çıkılmaz bir hale geldi. Bizler bugün kentsel dönüşümün tapu sahipleri mağdurları olarak yıllardır çekmiş olduğumuz şeyi dile getirmemize rağmen, bugün CHP'den hiçbir şekilde destek görmedik. Bugün yeni kurulan kooperatif modeliyle mağdurları sayısı gün geçtikçe daha çok artıyor.

"İZMİR'DE BU İŞİ BİTİRECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Uslu, zamanında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü, kendilerine söz verdiklerini, fakat hiçbir yol kat etmediklerini dile getirerek şöyle devam etti:

Daha önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmemize istinaden, daha önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminde İzmir'de bu işin kooperatif modeliyle ele alınıp bitireceklerini söylediler. Ne var ki Tunç Bey'in siyasi ömrü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yetmedi. Yeni gelen belediye başkanı ise siyasi çıkarlar uğruna, bir rant uğruna ya da siyasi çekişmelerden dolayı Tunç Bey'i Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti ve şu anda cezaevinde olmasının tek sebebidir. Biz bunu böyle görüyoruz ama bizler diyoruz ki siyasi çekişmelerden uzak bir vatandaş olarak, bizleri bunlardan uzak tutup tapu sahibi olmuş olduğumuz evlerin bir an önce yapmalarını istiyoruz.

"BU KAR TOPU, ÇIĞ GİBİ BÜYÜYECEK"

Kooperatif kanununa göre İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve İZBETON A.Ş.'nin suç işlediğini vurgulayan mağdur Onur Küçük ise şunları kaydetti:

Bu kar topu, çığ gibi büyüyecek. Burada akçeli işler var. Burada 6 tane kooperatif var. Her kooperatifin kendine göre bir yapısı var. Kooperatif kanununa göre burada suç işlenmiş. Bir an önce buradaki krizi yönetmemiz lazım. Bir an önce inşaatların başlaması lazım. Esas sorun buradaki insanların yüzde 80'inin CHP seçmeni olması. Sürekli bir oyalama taktiği, bir kurtulma, bir sıyrılma gibi zaman kazanmaya çalıştığını hissettim. En son tekrar genel merkeze gittim. ‘Bakın dedim burada büyük maraz doğacak. Bu kar topu, çığ gibi büyüyecek. Siz siyasi olabilirsiniz, biz de vatandaşız. Biz sizi seçtik' dedim. Sonuç alınmayınca İzmir'deki arkadaşlarla birlikte şikayetler başladı. Ondan sonra Tunç Soyer içeri alındı. Beni dinlemediler.