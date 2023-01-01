Şanlıurfa'da uyuştucuyla yakalandı: Adam öldürmüşüm

Uyuşturucu ile yakalanarak tutuklanan kadın, gazeteciye bileklerindeki kelepçeleri gösterip “Adam öldürmüşüm” diyerek tepki gösterdi.

Zehir tacirlerine yönelik yürütülen operasyonlarda hız kesmeden yeni başarılara ulaşılıyor.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ö.Y. isimli şüpheli kadını durdurup üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada kadının üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Adam öldürmüşüm"

Hakim karşısına çıkartılan Ö.Y. hakkında tutukluluğu yargılanma kararı verildi.

Elleri kelepçeli olarak polis eşliğinde adliyeden çıkartılan Ö.Y. kendisini çeken gazeteciye kelepçeleri göstererek "Adam öldürmüşüm" diye tepki gösterdi.

Soruşturma sürüyor

İHA'nın haberine göre, Ö.Y. cezaevine götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ile yakalanarak tutuklanan kadın ViDEO