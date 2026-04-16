Şanlıurfa'daki okul saldırısında terör bulgusuna rastlanmadı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir okula silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün sabah saatlerinde eski bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 16 kişi yaralanmış, saldırgan ise olay yerinde intihar etmişti.

EĞİTİME 4 GÜN ARA

Olayın yaşandığı okulda eğitim-öğretime 4 gün ara verilmişti.

Bazı eğitim sendikaları da bugün için 'dersbaşı yapmama' çağrısında bulunmuştu.

Gelişmelerin akabinde Şanlıurfa Valiliği'nden açıklama yapıldı ve olayın terör bağlantılı olmadığı duyuruldu.

Açıklamada şöyle denildi;

"İDARİ SORUŞTURMA SÜREÇLERİ SÜRÜYOR"

"Siverek İlçemizdeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen menfur silahlı saldırı olayı ile ilgili adli ve idari soruşturma süreçleri kapsamlı olarak ve titizlikle sürdürülmektedir.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu olayla ilgili olarak 20 kişi gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir.

"TERÖR VE ÖRGÜTSEL BAĞLANTISI BULUNAMADI"

Meydana gelen olayın münferit olarak gelişen bir hadise olduğu görülmekte olup terör ve örgütsel nitelikte bağlantısı bulunduğuna ilişkin bir bilgi ve bulguya ulaşılamamıştır."