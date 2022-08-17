Şanlıurfa'dan acı haber: 1 yaralı askerimiz daha şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanan Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir'in şehit olduğunu duyurdu.

PKK'lı teröristler hain saldırılarına devam ediyor.

Dün öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik bölgesindeki askerlerimize yönelik PKK'lı teröristler tarafından havan tacizi düzenlendi.

Saldırının ardından Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit düştü. 4 asker ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Acı haberi MSB duyurdu

Hastaneye kaldırılan askerlerden Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Acı haber, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu.

"Kahraman silah arkadaşımız..."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."