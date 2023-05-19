Sarayburnu'nda TCG Anadolu kuyruğu Yeniden ziyarete açılan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisini görmek isteyenler Sarayburnu Limanı'na geldi.

DHA

TCG Anadolu'yu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ziyaret etmek isteyenler yoğun ilgi gösterdi.

Çoğunluğu gençler ve ailelerden oluşan ziyaretçiler, alay sancağı çekilen TCG Anadolu'yu görebilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren metrelerce kuyruk oluşturdu.

"Mutlu ve heyecanlıyım"

Sırada bekleyenlerden Sabri Çelen, şu ifadeleri kullandı:

19 Mayıs'ta çok anlamlı bir şey, Türkiye'nin helikopter gemisi, çıkarma gemisi de olan TCG Anadolu'yu görmenin biz gençler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Savunma Sanayii'ne meraklıyız. Bu imkanın bize sunulmasından çok mutluyum, çok da heyecanlıyım şu an içeriye gireceğim için.

"Değişik bir his"

Avusturya'dan geldiğini belirten Fatih Ürüdül ise, şu ifadeleri kullandı:

Çok güzel bir his, bayramda burada olmak. Kendi ülkemde geçirmek. Garip, değişik bir his. İnşallah sıra bize de gelirse, girip bakacağız, 20 dakikadır bekliyorum ama bekleriz, yeter ki görelim.

"Türkiye'nin gururu"

Sıra bekleyen Yasin Gedik de şunları söyledi: