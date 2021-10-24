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    Sarıyer'de zincirleme kaza: Özel harekat aracı da var

    Kent merkezinde yaşanan trafik kazasında 2 araç kullanılamaz hale gelirken, 3 kişi ise hafif yaralandı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 12:48
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    Sarıyer'de zincirleme kaza: Özel harekat aracı da var

    İstanbul Sarıyer’de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında özel harekat polisine ait zırhlı aracın da olduğu bildirildi.

    Özel harekata ait Ejder isimli zırhlının sürücüsü, seyir halinde ilerlerlen yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    6 ARACA ÇARPTI

    Yol kenarında bulunan ağaca çarpan araç, ardından yolda bulunan 6 araca çarptıktan sonra refüje çıktı.

    Sarıyer de zincirleme kaza: Özel harekat aracı da var #1

    3 KİŞİ YARALANDI

    Kaza nedeni ile iki araç kullanılamaz hale gelirken, 3 kişi de hafif yaralandı.

    Maslak Büyükdere Caddesi'nde trafik durma noktasına geldi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    "BOMBA GİBİ PATLADI"

    Kazada aracı kullanılamaz hale gelen bir kişi, “Yolda gidiyordum bir anda arkadan bomba gibi patladı. Arabam da mahvoldu. Önce ağaca çarpıyor. Ben de o sırada önüme bakıyordum. Bir anda bomba gibi patladı” şeklinde konuştu.

    Sarıyer de zincirleme kaza: Özel harekat aracı da var #2

    Sarıyer de zincirleme kaza: Özel harekat aracı da var #3

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