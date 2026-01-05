Şarkıcı Alya, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

- Şarkıcı Alya Şahinler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
- Soruşturmada toplam 24 kişi gözaltına alınırken, Miss Türkiye 2016 Güzeli Buse İskenderoğlu dahil 12 kişi tutuklandı.
- Adli kontrol kararı verilen 4 kişi serbest bırakıldı.
Ünlülere uyuşturucu soruşturması...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Soruşturma kapsamında 26 yeni gözaltı kararı çıkarılırken Oyuncu Doğukan Güngör’ün de aralarında bulunduğu 23 kişi sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.
ALYA ŞAHİNLER GÖZALTINDA
Yurt dışında olduğu saptanan 2 şüpheliden birinin ünlü sanatçı Alya Şahinler olduğu ortaya çıktı.
Şahinler, KKTC’den dönüşte İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Şahinler’in gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 24'e yükseldi.
12 İSİM TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta sonu gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
Aralarında Miss Türkiye 2016 Güzeli Buse İskenderoğlu, da bulunduğu 12 kişi, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.
Mahkeme, söz konusu 12 isim hakkında tutuklama kararı verdi.
4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Öte yandan, 4 kişi hakkında adli kontrol talep edildi. Bu isimler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muhammed Zeki Gökay ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.