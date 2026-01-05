Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör uyuşturucudan gözaltında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonlar kapsamında yeni gözaltılar gelmeye devam ediyor.

BİR İSİM DAHA GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında, oyuncu Doğukan Güngör gözaltına alındı.

12 İSİM TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta sonu gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Aralarında Miss Türkiye 2016 Güzeli Buse İskenderoğlu, da bulunduğu 12 kişi, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.

Mahkeme, söz konusu 12 isim hakkında tutuklama kararı verdi.

Öte yandan, 4 kişi hakkında adli kontrol talep edildi. Bu isimler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhammed Zeki Gökay ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılanlar

- Şebnem İnan

- Nilay Didem Klavuz

- Rabia Yaman

- Emrah Gençer

Tutuklanan İsimler

- Dilara Ege Çevik

- Buse İskenderoğlu (Miss Türkiye 2016 Güzeli)

- Tuğrul Bey Aran

- Zohaer Majhadi

- Yılmaz Efe

- Cengiz Can Atasay

- Resul Arslan

- Burak Güngörmedi

- Ömer Can Kılınç

- Yasin Burak Becek

- Cihan Güler

- Rabia Karaca