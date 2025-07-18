Schengen vizesinden yeni dönem: İşte 10 soru 10 cevap

Türk vatandaşlarına vize müjdesi...

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’de ikamet eden ve daha önceki Schengen vizelerini yasal şekilde kullanmış olan Türk vatandaşları için yeni bir kolaylık tanıdı.

AB’nin 25 üye ülkesi, bu kişilere çok girişli vize (MEV) verilmesine ilişkin uyarlanmış kuralları 15 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe aldı.

GÜVENİLİR BAŞVURU SAHİPLERİNE ÖNCELİK

Kararın gerekçesinde, Türkiye’de yapılan değerlendirmeler sonucu daha önceki vizelerini kurallara uygun kullanan Türk vatandaşlarının sayısında artış yaşandığı vurgulandı.

Bu başvuru sahiplerinin göçmenlik ve güvenlik riski açısından düşük riskli olduğu belirtilirken, ilk kez vize başvurusu yapanlara kıyasla daha avantajlı koşullardan yararlandırılacakları ifade edildi.

Buna göre kısa kalışlı vizelerinin bitişinden itibaren 1 yıl içinde yeni başvuru yaparlarsa Schengen ülkelerine 6 aylık vize alabilecek.

YOĞUNLUK AZALTILACAK, SAHTECİLİK ENGELLENECEK

Konsolosluklardaki başvuru yoğunluğunu hafifletmeyi ve riskli başvurulara daha fazla odaklanmayı hedefleyen düzenleme, aynı zamanda sahtecilik, insan kaçakçılığı ve hizmet pasaportlarındaki suiistimallere karşı önlem olarak hazırlandı.

10 SORU - 10 CEVAP

Merakla beklenen düzenleme adım adım hayata geçerken, konuyla ilgili merak edilenler 10 soru - 10 cevap şeklinde cevaplandı.

1-) SÜREÇ NE ZAMAN BAŞLADI?

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, 2024'ten bu yana Avrupa Birliği (AB) tarafıyla bu çerçevede kapsamlı görüşmelerde bulundu.

Aralık 2024'te Schengen vizeleri için Ankara'da ilk kapsamlı görüşme yapılmış; görüşmede, Ankara Büyükelçilikleri ile bir takvime bağlı olarak vize konularında düzenli toplantılar gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalınmıştı.

Bu çerçevede, Türkiye'deki Schengen ülkelerinin temsilciliklerinin konsolosluk birimleriyle bakanlık üst üste kapsamlı görüşmeler yapmış ve sorunlar tek tek dikkate getirilmişti.

2-) YENİ KURALLARA GÖRE ÇOK GİRİŞLİ VİZE SÜRELERİ NASIL BELİRLENECEK?

Önceki vizesi sona erdikten sonraki bir yıl içinde yapılan başvurularda - 6 aylık vize

Önceki vizesi en az 6 ay geçerli olup iki yıl içinde başvuru yapılmışsa - 1 yıllık vize

Önceki vizesi en az 1 yıl geçerli olup iki yıl içinde başvuru yapılmışsa - 3 yıllık vize

Önceki vizesi en az 3 yıl geçerli olup iki yıl içinde başvuru yapılmışsa - 5 yıllık vize

Pasaport süresi, alınacak vize süresinden kısa ise, vize tarihi pasaport bitiminden üç ay önce sona erecek şekilde düzenlenecek.

3-) HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ OLACAK?

15 Temmuz 2025'te Brüksel’de imzalanan karar; Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Belçika, Yunanistan, Polonya, Portekiz, Avusturya, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Çekya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Slovenya, Slovakya, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Estonya, Malta, Hırvatistan ve Kıbrıs’ta geçerli olacak.

4-) UYGULAMA DIŞINDA KALAN ÜLKELKER HANGİLERİ?

İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn da Schengen müktesebatına bağlı olarak bu kararı uygulamakla yükümlü. Danimarka için karar bağlayıcı olurken, İrlanda uygulama dışında bırakıldı.

5-) HANGİ ÜLKEDEN BAŞVURU YAPILMALI?

Basın mensuplarının "Hangi ülkeden başvurulmalı" sorusunu yanıtlayan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski, Schengen'de olduğu sürece Cascade kuralının tüm ülkeler için geçerli olduğunu söyledi.

Ancak ilk girişin vizeyi veren ülkeden yapılması gerektiğini vurguladı.

6-) SCHENGEN CASCADE KURALI NEDİR?

Bu kural, AB Dublin Tüzüğü ve Schengen Sınır Kanunu kapsamında, bir kişinin hangi ülkenin sorumluluğunda olduğunu belirlemek amacıyla uygulanır.

Özellikle kaçak girişler, sığınma talepleri ve vize ihlalleri gibi durumlarda geçerlidir.

7-) KİMLER DÜZENLEME DIŞI?

Düzenlemenin kapsamı sınırlı tutuldu. Tır şoförleri gibi mesleki amaçla vize başvurusu yapan Türk vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan ancak Türk vatandaşı olmayan ve vizeye tabi üçüncü ülke vatandaşları bu kolaylıktan yararlanamayacak.

8-) UYGULAMADAN YARARLANMAK İÇİN EKSTRA ÜCRET ÖDENECEK Mİ?

Yeni uygulamayla birlikte, başvuru sahipleri yalnızca yetkili vize merkezleri aracılığıyla işlem yapacak.

Süreç boyunca acentalara ekstra ücret ödenmesine gerek kalmayacak.

9-) RANDEVU KRİZİ ÇÖZÜLÜR MÜ?

Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer, sistemin oturmasıyla birlikte randevulardaki yoğunluğun da azalması bekleniyor.

10-) SCHENGEN VİZESİ ÜCRETİ NE KADAR?

2024 yılı itibarıyla güncellenen Schengen vize ücreti yetişkinler için 90 euro olarak belirlendi.

Schengen vize başvuru ücreti 6 ila 12 yaş arası çocuklar için 45 euro, 6 yaş altı çocuklar için ise vize başvurusu ücretsizdir.

Başvurunun yapıldığı aracı kurum (VFS Global, iDATA, BLS International gibi) hizmet bedeli de talep edebilir. Vize reddi durumunda ise ödemeler iade edilmez.