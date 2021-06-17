Seçim barajının düşürülmesinde son çalışma: Yüzde 5

Yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi gündemdeyken AK Parti'nin MHP'ye sunduğu son taslağa göre; seçim barajı yüzde 5'e düşecek.

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partilerin seçim barajı konusundaki bekleyişi devam ediyor.

AK Parti, ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği seçim kanunu ve siyasi partilere ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması önerisinden sonra bu konudaki yol haritasını belirledi.

YÜZDE 7 DÜŞÜNÜLÜYORDU

Cumhur İttifakı daha önce seçim barajının yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşmesi noktasında uzlaşıya varmış, ancak AK Parti kurmaylarının hazırladığı ve önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sonra da MHP’nin bilgisine sunulan Siyasi Partiler ile seçim yasaları üzerindeki çalışmasında, ikinci bir seçenek koşuluna yer verildi.

SON TASLAĞA GÖRE YÜZDE 5'E DÜŞECEK

Çalışmalarına devam eden AK Parti ve MHP'nin, seçim barajının yüzden 10'dan kaça düşürüleceğine ilişkin rakam, son taslakta netleşti.

AK Parti'nin MHP'ye sunduğu son taslağa göre yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 5'e düşecek.

PARTİLERİN İTTİFAK ARAYIŞINI ETKİLEYECEK

Seçim barajının yüzde 5'e inecek olması, oy oranı düşük olup Meclis'e girmek için ittifak arayışında olan partileri de yakından ilgilendiriyor.

Özellikle CHP'den ayrılma planları yapan küçük partiler yeni bir ittifak arayışına yönelmişti.

Barajın bu rakama düşmesiyle ittifak olmadan da siyasi partilerin Meclis'e rahatlıkla girmesi bekleniyor.