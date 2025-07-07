Şehitler son yolculuğuna uğurlanıyor

12 şehit, son yolculuğuna uğurlanıyor...

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 2022 yılında şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmak amacıyla yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 12'sinin şehit olduğunu açıkladı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Metan gazına maruz kalarak şehit olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan için memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesinde tören yapıldı.

Törende; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz , AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan dua etti.

BİTLİSLİ ŞEHİDE VEDA

Şehit olan 12 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir de, memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kahraman Mehmetçik için bugün ikindi namazına müteakip Adilcevaz’a bağlı Karaşeyh Köyü Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Gözyaşlarının sel olduğu törende, dualar eşliğinde edilen son veda yürekleri dağladı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Mahsun Yeşildemir’in naaşı, askerlerin omuzlarında köy mezarlığına taşınarak burada defnedildi.

"RABBİMDEN RAHMET DİLİYORUM"

Törende kısa bir konuşma yapan Vali Ahmet Karakaya, "Şehitlik mertebesine ulaşan Şehidimiz Mahsun Yeşildemir’e Rabbimden rahmet diliyorum. Bugün burada şehidimizi son yolculuğuna uğurlarken, vatanımıza böylesine hayırlı evlat yetiştirdiği için şehidimizin babasının ve annesinin ellerinden öpüyorum ve kardeşlerine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Törene; Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz Kaymakam Vekili ve Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Eren üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş, askeri yetkililer, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.