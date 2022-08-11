Petrol
98.43
1.06%
Euro
18.5712
0.85%
Dolar
17.9586
0.50%
Altın
1.035
0.53%
Borsa
2862
1.16%
Bitcoin
439.174
2.08%
BTXN Coin
7.45
-1.84%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Bulutlu 26 C

    Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, mezarı başında anıldı

    5 yıl önce PKK'lı teröristlerce açılan ateşte, korumak istediği Eren Bülbül (15) ile birlikte şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik (38), Hatay'daki mezarı başında anıldı.
    • 11.08.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, mezarı başında anıldı

    Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin evden erzak çaldığını ihbar edip güvenlik güçlerine yer gösteren Eren Bülbül ile birlikte şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için Hatay'ın İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'ndeki mezarı başında anma düzenlendi.

    Programa, şehidin yakınlarının yanı sıra İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım, Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan katıldı.

    Dualar edildi, mezarına çiçek bırakıldı

    DHA'nın aktardığına göre Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, şehitler için dua edildiği anmada eşi Cemile Gedik ile çocukları, Ferhat Gedik'in mezarı başına çiçek bıraktı.

    Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, mezarı başında anıldı VİDEO

    Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, mezarı başında anıldı #1

    Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, mezarı başında anıldı #2

    Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, mezarı başında anıldı #3

    Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, mezarı başında anıldı #4


    İlginizi Çekebilir

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu
    Btcrobo

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu

    SON DAKİKA I ALTIN BİLEZİK FİYATLARI
    Gündem

    SON DAKİKA I ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

    Serena Williams, Kanada Açık'a veda etti
    Tenis

    Serena Williams, Kanada Açık'a veda etti

    Görüş Bildir