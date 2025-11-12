Abone ol: Google News

Şehit polis memuru Faruk Şahin, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Görevi başında kalp krizi geçiren 34 yaşındaki polis memuru Faruk Şahin, şehit oldu. Şahin için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 12.11.2025 15:23
  • Polis memuru Faruk Şahin, Osmaniye'de görevi başında kalp krizi geçirerek şehit oldu.
  • Şahin'in naaşı, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle Çekmeköy'e getirildi.
  • Cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.

Osmaniye'den acı haber...

Evli ve bir çocuk babası 34 yaşındaki polis memuru Faruk Şahin, Osmaniye'de görevi başında kalp krizi geçirerek şehit oldu. 

İSTANBUL'DA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ 

Şahin'in cenazesi, meslektaşları tarafından Çekmeköy'e getirildi.

Faruk Şahin için Taşdelen Merkez Hacı Yusuf Cebir Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde, aile yakınları taziyeleri kabul etti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, parti temsilcileri, polis memurunun meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından polis memurunun naaşı, defnedilmek üzere Sancaktepe'deki Yenidoğan Mezarlığı'na götürüldü.

Gündem Haberleri