Şehit polis memuru Faruk Şahin, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

- Polis memuru Faruk Şahin, Osmaniye'de görevi başında kalp krizi geçirerek şehit oldu.
- Şahin'in naaşı, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle Çekmeköy'e getirildi.
- Cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.
Osmaniye'den acı haber...
Evli ve bir çocuk babası 34 yaşındaki polis memuru Faruk Şahin, Osmaniye'de görevi başında kalp krizi geçirerek şehit oldu.
İSTANBUL'DA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Şahin'in cenazesi, meslektaşları tarafından Çekmeköy'e getirildi.
Faruk Şahin için Taşdelen Merkez Hacı Yusuf Cebir Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde, aile yakınları taziyeleri kabul etti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, parti temsilcileri, polis memurunun meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazının ardından polis memurunun naaşı, defnedilmek üzere Sancaktepe'deki Yenidoğan Mezarlığı'na götürüldü.