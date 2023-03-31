Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz için İstanbul Adliyesi'nde anma İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında görevi başında, DHKP-C'li teröristlerce şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehadetinin 8'inci yılı dolayısıyla İstanbul Adliyesi'nde anıldı.

AA

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin üzerinden 8 yıl geçti.

31 Mart 2015'te yaşan saldırına şehit olan Kiraz anılıyor.

Kiraz için İstanbul Adliyesi'nde tören düzenlendi.

İstanbul Adalet Sarayı atrium alanında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, törende, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın deprem bölgesinde görevde olması nedeniyle anma törenine katılmadığını ancak başsağlığı mesajlarını ilettiğini ifade etti.

"Adalet sancağının ölümsüz bir timsali"

Birkan, Mehmet Selim Kiraz'ın şerefli adalet sancağının ölümsüz bir timsali olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Aziz hatırası şehadetinden bu yana unutulmamış ve merhum Mehmet Selim Kiraz adalet teşkilatının kahramanlık sembolü olmuştur. Mehmet Selim Kiraz bu vatanın vefakar ve kahraman bir evladıdır. Ömrünü devletine, milletine hizmete ve adaletin tecellisine adamıştır.



O gün şehit savcımızı hedef alan kurşunlar aynı zamanda yargıya, adalete, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye sıkılmıştır. Bu menfur saldırıda ömrünü adalet uğruna adamış bir kahramanı hedef alanların asıl gayesi bellidir. Şehit savcımızın şahsında milletimizin ve bütünlüğüdür. Adalet teşkilatının gözünü korkutmak ve yıldırmaktır."

"İyi bir adalet hizmeti sunarak savcımızın aziz ruhunu yad etmiş oluruz"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, 2 ay önce meydana gelen Kahramanmaraşlı merkezli depremlere dikkati çekerek, doğrudan etkilenmeseler de İstanbul'da görev yapan hakim, savcı ve personelin de yakınlarını kaybettiğini ifade etti.

Savcı Kiraz'ın 8 yıl önce görevi sırasında haince bir saldırıyla şehadete kavuştuğunu ifade eden Başsavcı Yılmaz, "31 Mart adliyemizin, İstanbul'un hatta yüreği bizimle atan herkesin birlik olduğu, kenetlendiği bir gündür. Bugün tüm terör örgütlerine, vatan ve millet düşmanlarına birlik beraberlik içinde olduğumuzu gösteriyoruz, buradan haykırıyoruz. Mehmet Selim Kiraz gibi masum kardeşlerimizi hedef alarak husumeti, düşmanlığı körükleyen terör örgütlerine bu amaçlarına ulaşamadıklarını göstermek için buradayız." dedi.

Yılmaz, adliyeye Mehmet Selim Kiraz yerleşkesi adı verildiğini hatırlatarak, "Savcımız bir adalet şehididir. Bıraktığı en büyük miras olan adalete daha güçlü şekilde sahip çıkmak zorundayız. Uğradığı haksızlığa karşın adalete sığınan vatandaşımızın derdine bir an evvel derman olmak zorundayız. İyi bir adalet hizmeti sunarak savcımızın aziz ruhunu yad etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

"Şu anda hepinizi bir 'Selim' olarak görüyorum"

Şehit savcı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ise şunları söyledi:

"Gerçekten şu anda hepinizi bir 'Selim' olarak görüyorum. Allah sizlere zeval vermesin, Allah bu millete de bu devlete de zeval vermesin. O gün 31 Mart 2015 günü sabahleyin kalkıp giderken takvim yaprağını koparır benim de okumam için masaya koyardı.



O günkü takvim yaprağındaki dua aynen şöyleydi: 'Rabbim beni, annemi, babamı, mümin olarak evime giren mümin erkekleri, mümin kadınları bağışla. Zalimler topluluğunu da daima kahr-u perişan et.' Aynen o günkü takvim yaprağındaki dua budur.



O da okurdu masama koyardı. Onun için Allah bu millete devlete zeval vermesin. Bizim birlik ve beraberliğimiz olduktan sonra sayın bakanımız ve başsavcımın da buyurduğu gibi bu milletin sırtını hiç kimse yere getiremez, inşallah da yere getiremeyecekler."

Odada Kur'an-ı Kerim okundu

Konuşmaların ardından törene katılanlar, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edildiği adliyenin 6'ncı katındaki makam odasına geçti.

Vali Ali Yerlikaya, Başsavcı Yılmaz, şehit savcı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve beraberindekiler, Kiraz'ın fotoğrafı ile isminin yer aldığı odadaki çalışma masasına karanfil bırakırken, odada Kur'an-ı Kerim okundu.

Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, İstanbul'daki diğer adliyelerin başsavcıları, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı.