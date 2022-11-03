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    Selahaddin Gülen'e FETÖ üyeliğinden verilen ceza onandı

    MİT’in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'e, etkin pişmanlık kapsamında ceza indirimi yapılarak verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasını onadı.
    • 03.11.2022 - 14:25
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    Selahaddin Gülen'e FETÖ üyeliğinden verilen ceza onandı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

    MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmiş, örgüt elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki kamp ve örgütsel yapılanmaya ilişkin itiraflarda bulunmuştu.

    Etkin pişmanlıkla cezası 3 yıl 4 aya indirildi

    Yargılamayı yapan Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi de Gülen'e, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezası vermiş, "etkin pişmanlık hükümleri" kapsamında sanığın cezasını 3 yıl 4 aya indirmişti.

    Daire, Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinin 22 Mart'ta Gülen hakkındaki kararına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

    Cezası onandı

    AA'nın aktardığına göre yargılama aşamasındaki usul işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığına, Gülen'e verilen cezada bir isabetsizlik bulunmadığına hükmeden Daire, 3 yıl 4 ay hapis cezasının onanmasını kararlaştırdı.

    Selahaddin Gülen e FETÖ üyeliğinden verilen ceza onandı #1


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