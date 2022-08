CHP'li Tuba Torun'dan istifalar sonrası yeni paylaşım

CHP’li Aykut Erdoğdu’yla yaptığı evliliğin ardından skandal ses kayıtları bir bir patlak veren Tuba Torun’dan yeni bir paylaşım geldi. Torun, düğününde çekilen bir fotoğraf paylaşarak açıklama yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP'li Tuba Torun ile hayatını birleştirmişti.

Çiftin düğününün ardından Aykut Erdoğdu'nun eski eşi, Erdoğdu'nun daha önce Tuba Torun'la ilgili ses kayıtlarını sosyal medyada paylaşmıştı.

Söz konusu kayıtta; Erdoğdu'nun eski eşine, yeni eşi Tuba Torun'u parti listesine almak için neler yaptığını anlattığı anlar büyük tepki çekmişti.

"Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız, 4 senedir ehlinamus"

Erdoğdu, Torun için kayıtta, "Bak dertleşmekse şuysa buysa Tuba hiçbir şey çekmedi tamam mı? Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız. 4 senedir ehlinamus. Parasını da evini de her şeyini şey yaparak.... Harbiden babalık yaptım ben. Ben olmasam gidecekmiş evlenecekmiş de yuva kuracakmış... Ulan ben bin kere söyledim önüne biri çıkarsa git! Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranıp..." ifadelerini kullandı.

Daha sonra ise Tuba Torun'un bir ses kaydı ortaya çıktı.

"Dolarla milletvekili oluyorlar"

Torun'un da bu kaydında, CHP'lilerin dolar ile milletvekili olduklarını söylediği bölüm dikkat çekti.

Ayrıca Tuba Torun'a ve Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında; Tuba Torun'un "Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye g***mü yırtıyorum. Şerefsizin birine inandım tamam mı ve inandığım için de evet kendimi ortaya koydum. Ve şu anda da istifa edeceğim, tamam a**na k****ım ya." dediği duyuldu.

İstifa ettiler

Yaşanan süreç Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun'un CHP'den istifasıyla son bulurken, çift kısa süre önce barıştı.

Son olarak CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğinden geçtiğimiz ay istifa eden Tuba Torun, Instagram hesabından düğün fotoğraflarını koyarak açıklama yaptı.

"Önemli olan yola devam etmek"

Torun, "Önemli olan yola devam etmek" dedi.

Torun sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

“Her şey olur, her şey büyür, her şey geçer, hayat kalır ya hani; hayat da koskocaman bir yer… Bulunduğumuz yerler hayatın küçük, pek küçücük bir tarafı… Her birimiz ne önemsiz ama ne kadar da önemliyiz.

“Muazzam, korkunç, olağanüstü, kahredici, şahane, tuhaf, inanılmaz!” dediğimiz her şey insan deneyimine, hayata dair. Her birimizin, kendisinin daha iyi bir versiyonuna ulaşmak için çıktığı bu yolda, deneyim, bize dair.

Hep denir ya; mesele düşmek değil kalkmayı bilmektir, diye. İşte; deneyim. Hayat, kalkıp yola devam etmek. Bilgelik, önemli olanın varılan noktaların değil, yol olduğunu bilmek. Sevmek, evet, emek vermek, karşılık beklemeden, iyilikle eylemek. İyilik, sevgiyle niyet etmek. Kötülük, sevgisizliğin acısını çıkarmak.

Sabır, olgunlukla kabullenmek, şans tanımak, hayata güvenmek. Ağlamak, canın yandığında koyvermekse, gülmek kendimize uzattığımız bir çiçek.. Nihayet hepsi bize, insana, hayata dair. Dedik ya; önemli olan yola devam etmek”