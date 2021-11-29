Siirt'in doğal güzelliğini gören Dubai'deki sunucu, bölgeyi ziyaret etti

Delikli Taş olarak bilinen Rasıl Hacar'ı ziyaret eden ünlülerin sayısı artarken, Dubai'de yaşayan güzel sunucu da ziyaretiyle ilgili düşüncelerini sosyal medyadan yayınladı.

Doğu ve Güneydoğu bölgesinde teröre karşı verilen başarılı mücadelenin ardından, bölgenin doğal güzellikleri ön plana çıkmaya başladı.

Siirt'te de sağlanan huzur ortamının ardından bölge, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Bölgedeki Rasıl Hacar'a gelenler, delikli taşta çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

DUBAİ'DEN SİİRT İÇİN GELDİ

Sosyal medyada Botan Vadisini gören Dubai'deki sunucu Esra Nur Türker, bu manzarayı yerinde görmek için Siirt’te geldi.

Siirt'in tarihi mekanlarından delikli taş olarak bilinen kent merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Rasıl Hacar'ı, Dubai'de yaşayan sunucu Esra Nur Türker de ziyaret etti.





"AKDENİZ KANYONLARINI ARATMAYACAK KADAR MÜKEMMEL"

Siirt’te gelerek Botan Vadisi'nin eşsiz güzelliğini görme fırsatını bulduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Türker, Siirt’teki doğa harikası güzelliklere hayran kaldığını söyledi. Türker, "Şu anda Botan Vadisi'ndeyiz. Siirt’te geldim, burayı çok merak ediyordum. Görmüş olduğumuz bu güzellikler Siirt’te. Kesinlikle herkesin görmesi gereken güzellikte bir yer. Burası Akdeniz kanyonlarını aratmayacak kadar mükemmel gözüküyor. Ülkemizin tüm illerini geziyorum daha önce de Siirt’te böyle bir manzara olduğunu bilmiyordum çok beğendim. Yılın belirli zamanlarını Dubai’de geçiriyorum. Bizim ülkemizin doğal güzellikleri hiçbir yerde yok. Kesinlikle herkesin görmesi gereken çok güzel bir yer burası. Dubai’deki arkadaşlarım ya da oradaki takipçilerim şu anda bu manzara karşısında o kadar çok soru soruyorlar ki kesinlikle herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Birazdan bu manzara karşısında çok güzel bir yemek yiyeceğiz, onları da sizlerle paylaşacağız." dedi.



