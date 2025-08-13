Şile'de denize girmek yasaklandı: Sahiller boş kaldı

İstanbul'un denizlerde denetimler sürüyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda Şile Kaymakamlığı, 12 Ağustos Salı günü saat 16.00 itibarıyla ve 13 Ağustos Çarşamba günü ilçede denize girmenin yasak olduğunu duyurmuştu.

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Şile'nin yanı sıra Beykoz'da da denize girişler, 13 Ağustos Çarşamba gününe kadar yasaklandı.

Sarıyer'de ise yalnızca Kısırkaya Plajı'nda geçerli olan yasaklama, 15 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek.

SAHİLLER BOŞ KALDI

Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan ilçelerinde ise denize girilmesine 17 Ağustos Pazar gününe kadar izin verilmeyecek.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, can güvenliği açısından vatandaşların yasağa uyması gerektiğini vurguladı.